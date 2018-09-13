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Senator’s ex-wife refutes domestic violence claim
Published: September 13, 2018 - 5:35 PM | Updated: September 13, 2018 - 6:22 PM
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By Jack Torry and Jessica Wehrman

The Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio

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