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Southwest plane with cracked window diverted to Cleveland
Published: May 2, 2018 - 12:13 PM | Updated: May 2, 2018 - 12:37 PM
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Mark Gillispie And David Koenig
Associated Press
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