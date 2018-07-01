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Too many ice packs from mail-order delivery? Here’s how to dispose of them
Published: July 1, 2018 - 11:51 PM | Updated: July 1, 2018 - 11:54 PM

By Kevin Stankiewicz

The Columbus Dispatch
GateHouse Media Ohio

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