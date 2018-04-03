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Women’s rights lawyer to represent 3 women in Northeast Ohio fertility clinic case
Published: April 3, 2018 - 4:44 PM
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Associated Press
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