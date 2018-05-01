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Oink, oink: Wooly Pig Farm Brewery combines pig farm and German lagers
Published: May 1, 2018 - 7:07 PM
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By Rick Armon
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