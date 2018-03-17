AP FACT CHECK: Made-up claims? Just Trump being Trump, officials say

Published: March 17, 2018 - 9:04 PM | Updated: March 17, 2018 - 9:26 PM
By Calvin Woodward
Associated Press
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