AP FACT CHECK: Trump cites questionable job approval rating

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President Donald Trump speaks at a news conference with leaders of Baltic states in the East Room of the White House in Washington, Tuesday, April 3, 2018. Trump is pointing to a 50 percent job approval rating that may not fully comport with reality. (AP Photo/Andrew Harnik)
Hope Yen And Emily Swanson
Associated Press
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