Attorney: Federal agents seize documents from Trump lawyer

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FILE - In this Sept. 19, 2017 file photo, President Donald Trump's personal attorney Michael Cohen appears in front of members of the media after a closed door meeting with the Senate Intelligence Committee on Capitol Hill, in Washington. Federal agents carrying court-authorized search warrants have seized documents from Cohen according to a statement from Cohens attorney, Stephen Ryan. He says that the search warrants were executed by the office of the U.S. Attorney for Southern District of New York but they are in part related to special counsel Robert Muellers investigation. (AP Photo/Andrew Harnik, File)
By Eric Tucker and Chad Day
Associated Press
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