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Court nominee Kavanaugh begins making his case to senators
Published: July 10, 2018 - 6:00 PM

By Lisa Mascaro and Catherine Lucey

Associated Press

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