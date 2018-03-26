Stormy Daniels’ lawyer won’t give evidence of alleged Trump affair

Published: March 26, 2018 - 11:33 AM | Updated: March 26, 2018 - 11:34 AM
By Ken Thomas and Kevin Freking
Associated Press
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