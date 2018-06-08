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Ex-Senate aide appears in federal court after indictment
Published: June 8, 2018 - 8:29 PM

By Eric Tucker,
Mary Clare Jalonick
and Brian Witte

Associated Press

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