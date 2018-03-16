False stories crop up on voter fraud after Pennsylvania race

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IQVJSSVNCVVJHLCBQQS46IEEgUGVubnN5bHZhbmlhIG9mZmljaWFsIHNhaWQgbm8gJiM4MjIwO2xlZ2l0aW1hdGUgY2xhaW1zIG9yIGNvbXBsYWludHMmIzgyMjE7IG9mIHZvdGVyIGZyYXVkIGhhdmUgY29tZSB1cCBzaW5jZSBUdWVzZGF5JiM4MjE3O3MgY2xvc2VseSBjb250ZXN0ZWQgVS5TLiBIb3VzZSByYWNlIGluIHRoZSBzdGF0ZSwgY291bnRlcmluZyBzZXZlcmFsIGZhbHNlIHN0b3JpZXMgdGhhdCBjaXRlZCBpbnZhbGlkIHZvdGVzIGFuZCBhIGNvdXJ0IGRlY2lzaW9uIHRocm93aW5nIHRoZSBlbGVjdGlvbiByZXN1bHRzIG91dC48L3A+CjxwPlRoZSB3ZWJzaXRlIERhaWx5IFdvcmxkIFVwZGF0ZSBzYWlkIGluIGEgc3RvcnkgY2lyY3VsYXRpbmcgb24gc29jaWFsIG1lZGlhIHRoYXQgYSBqdWRnZSBpZGVudGlmaWVkIGFzIE1hcnNoYXduIExpdHRsZSBvZiB0aGUgNDV0aCBGZWRlcmFsIEFwcGVhbHMgQ291cnQgb2YgV2VzdG1vcmVsYW5kIENvdW50eSBjYW5jZWxsZWQgdGhlIHJlc3VsdHMgYmVjYXVzZSB0aGV5IHdlcmUgJiM4MjIwO3RhaW50ZWQgYmV5b25kIHJlcHJvYWNoLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJ1dCB0aGVyZSBpcyBubyBzdWNoIGp1ZGdlIGluIFBlbm5zeWx2YW5pYSBhbmQgbm8gc3VjaCBjb3VydCBleGlzdHMuPC9wPgo8cD5Bbm90aGVyIHN0b3J5IG9uIHRoZSBzYW1lIHdlYnNpdGUsIHdoaWNoIGlkZW50aWZpZXMgaXRzZWxmIGFzIGEgc2F0aXJlIHNpdGUgdG8gdXNlcnMgd2hvIGNsaWNrIHRoZSAmIzgyMjA7QWJvdXQmIzgyMjE7IHNlY3Rpb24sIGNsYWltcyAmIzgyMjA7dHJ1Y2tzIGZ1bGwgb2YgaWxsZWdhbHMmIzgyMjE7IGNhc3Qgdm90ZXMgaW4gdGhlIGVsZWN0aW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIGFyZSBubyBsZWdpdGltYXRlIGNsYWltcyBvciBjb21wbGFpbnRzIG9yIGV2aWRlbmNlIHRoYXQgYW55IHN1Y2ggZXZlbnRzIG9jY3VycmVkLiAgVGhlc2UgY2xhaW1zIHNob3VsZCBub3QgYmUgdGFrZW4gc2VyaW91c2x5LCYjODIyMTsgc2FpZCBXYW5kYSBNdXJyZW4sIGNvbW11bmljYXRpb25zIGRpcmVjdG9yIGZvciBQZW5uc3lsdmFuaWEmIzgyMTc7cyBEZXBhcnRtZW50IG9mIFN0YXRlLjwvcD4KPHA+Tm8gY291bnR5IGVsZWN0aW9ucyBvZmZpY2UgaW4gdGhlIGRpc3RyaWN0IGhhcyByZWNlaXZlZCBhbnkgc3VjaCByZXBvcnRzLCBlaXRoZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIG5vdCBhd2FyZSBvZiBhbnkgb2ZmaWNpYWwgY29tcGxhaW50cyBsb2RnZWQgd2l0aCB0aGUgY291bnR5IGVsZWN0aW9uIGJvYXJkcyBvciBkaXN0cmljdCBhdHRvcm5leXMgYWxsZWdpbmcgdm90ZXIgZnJhdWQsIG5vciBoYXZlIHRoZXJlIGJlZW4gYW55IGZpbGVkIHRocm91Z2ggRE9TLiBBbnkgY2xhaW1zIG90aGVyd2lzZSBvciB3aXRob3V0IGNpdGluZyB0aGVzZSBlbnRpdGllcyBjb3VsZCBiZSBmcm9tIGlsbGVnaXRpbWF0ZSBzb3VyY2VzLCYjODIyMTsgTXVycmVuIHNhaWQuPC9wPgo8cD5XaXRoIGFic2VudGVlIGJhbGxvdHMgY291bnRlZCwgRGVtb2NyYXQgQ29ub3IgTGFtYiBob2xkcyBhIDYyNy12b3RlIGxlYWQgb3ZlciBSZXB1YmxpY2FuIFJpY2sgU2FjY29uZSBvdXQgb2YgbW9yZSB0aGFuIDIyOCwwMDAgY2FzdC4gTGFtYiBoYXMgZGVjbGFyZWQgdmljdG9yeSwgd2hpbGUgU2FjY29uZSBoYXMgbm90IGNvbmNlZGVkLiBFbGVjdGlvbiBvZmZpY2lhbHMgaW4gdGhlIGZvdXIgY291bnRpZXMgaW4gdGhlIFBpdHRzYnVyZ2gtYXJlYSBkaXN0cmljdCBoYWQgaWRlbnRpZmllZCBhYm91dCA0MDAgdW5jb3VudGVkIHByb3Zpc2lvbmFsLCBtaWxpdGFyeSBhbmQgb3ZlcnNlYXMgYmFsbG90cyBieSBUaHVyc2RheS48L3A+CjxwPlRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIGhhcyBub3QgY2FsbGVkIHRoZSByYWNlLjwvcD4KPHA+VGhlIEdPUCBpcyB3YXRjaGluZyB0aGUgZmluYWwgdm90ZSBjb3VudGluZyBiZWZvcmUgZGVjaWRpbmcgd2hldGhlciB0byBzZWVrIGEgcmVjb3VudCBvciBzdWUgb3ZlciBwZXJjZWl2ZWQgZWxlY3Rpb24gaXJyZWd1bGFyaXRpZXMuPC9wPgo=