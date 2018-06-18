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Family separation policy starts dividing Republicans
Published: June 18, 2018 - 10:53 AM
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By Jill Colvin and Catherine Lucey

Associated Press

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