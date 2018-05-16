Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
CIA nominee Gina Haspel wins Senate panel backing, confirmation expected
Published: May 16, 2018 - 9:49 AM | Updated: May 16, 2018 - 10:39 AM
Full Screen Linked Image
Deb Riechmann
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Wadsworth teen to be tried as adult for 98-year-old neighbor’s murder Today May 16th, 2018 10:53 AM
Pomerene Hospital to join Aultman Health Foundation Updated May 16th, 2018 10:06 AM
CIA nominee Gina Haspel wins Senate panel backing, confirmation expected Today May 16th, 2018 10:39 AM
Former McKinley High School swim coach charged with having sex with girl he coached Updated May 16th, 2018 8:37 AM

THE LATEST

Wadsworth teen to be tried as adult for 98-year-old neighbor’s murder Today May 16th, 2018 10:53 AM
Pomerene Hospital to join Aultman Health Foundation Updated May 16th, 2018 10:06 AM
CIA nominee Gina Haspel wins Senate panel backing, confirmation expected Today May 16th, 2018 10:39 AM
Portage Community Bank reports record earnings Updated May 16th, 2018 9:39 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal