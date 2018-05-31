Inside GOP effort to protect Attorney General Jeff Sessions

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Published: May 31, 2018 - 6:01 PM

By Jonathan Lemire, Eric Tucker and Lisa Mascaro

Associated Press

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