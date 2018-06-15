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Justice report provides ammo for both Trump and his critics
Published: June 15, 2018 - 5:29 PM

By Jonathan Lemire And Eric Tucker

Associated Press

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