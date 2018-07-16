Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Lawmakers on both sides criticize Trump’s news conference with Putin; Ryan insists Russia interfered in 2016 election
Published: July 16, 2018 - 2:03 PM | Updated: July 16, 2018 - 2:28 PM
Full Screen Linked Image

By Lisa Mascaro

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Lawmakers on both sides criticize Trump’s news conference with Putin; Ryan insists Russia interfered in 2016 election Today July 16th, 2018 2:28 PM
Trump: Putin made ‘incredible offer’ in Russian hacking case Updated July 16th, 2018 2:02 PM
ACLU asks judge to slow deportations of reunified families Updated July 16th, 2018 12:35 PM
24-year-old shot, killed Friday at Akron’s Spring Hill Apartments Today July 16th, 2018 12:39 PM

THE LATEST

Lawmakers on both sides criticize Trump’s news conference with Putin; Ryan insists Russia interfered in 2016 election Today July 16th, 2018 2:28 PM
24-year-old shot, killed Friday at Akron’s Spring Hill Apartments Today July 16th, 2018 12:39 PM
North Revere closing in Bath Updated July 16th, 2018 12:02 PM
Route 3 closing in Medina County Updated July 16th, 2018 10:46 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal