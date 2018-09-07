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Obama issues scathing critique of Trump, ‘politics of fear’
Published: September 7, 2018 - 4:14 PM | Updated: September 7, 2018 - 4:15 PM
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By Juana Summers and Sara Burnett

Associated Press

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