People in the News: Fred Savage, Donald Trump, Joe Biden

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD48c3Ryb25nPlRydW1wLCBCaWRlbiB0cmFkZSBmaWdodGluZyB3b3JkczwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+SW1hZ2luZTogQSBwYXktcGVyLXZpZXcgc3RlZWwtY2FnZSBmaWdodCBmZWF0dXJpbmcgRG9uYWxkIFRydW1wIHZlcnN1cyBKb2UgQmlkZW4uIFByaWNlIHRvIHR1bmUgaW4/IEVub3VnaCB0byBlbGltaW5hdGUgdGhlIGdvdmVybm1lbnQmIzgyMTc7cyBkZWZpY2l0LjwvcD4KPHA+VGhlIFJlcHVibGljYW4gcHJlc2lkZW50IGFuZCB0aGUgZm9ybWVyIERlbW9jcmF0aWMgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgYXJlIHRyYWRpbmcgZmlnaHRpbmcgd29yZHMgb3ZlciB3aG8mIzgyMTc7ZCBjb21lIG91dCBvbiB0b3AgaW4gYSBoeXBvdGhldGljYWwgbWF0Y2h1cC48L3A+CjxwPlRydW1wLCByZWFjdGluZyB0byB0YXVudHMgQmlkZW4gbWFkZSBlYXJsaWVyIGluIHRoZSB3ZWVrLCB0d2VldGVkIFRodXJzZGF5OiAmIzgyMjA7Q3JhenkgSm9lIEJpZGVuIGlzIHRyeWluZyB0byBhY3QgbGlrZSBhIHRvdWdoIGd1eS4gQWN0dWFsbHksIGhlIGlzIHdlYWssIGJvdGggbWVudGFsbHkgYW5kIHBoeXNpY2FsbHksIGFuZCB5ZXQgaGUgdGhyZWF0ZW5zIG1lLCBmb3IgdGhlIHNlY29uZCB0aW1lLCB3aXRoIHBoeXNpY2FsIGFzc2F1bHQuIEhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3Qga25vdyBtZSwgYnV0IGhlIHdvdWxkIGdvIGRvd24gZmFzdCBhbmQgaGFyZCwgY3J5aW5nIGFsbCB0aGUgd2F5LiBEb24mIzgyMTc7dCB0aHJlYXRlbiBwZW9wbGUgSm9lISYjODIyMTs8L3A+CjxwPkF0IGEgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBNaWFtaSByYWxseSBUdWVzZGF5IGFnYWluc3Qgc2V4dWFsIGFzc2F1bHQsIEJpZGVuLCA3NSwgY2l0ZWQgbGV3ZCBjb21tZW50cyB0aGF0IGNhbmRpZGF0ZSBUcnVtcCwgNzEsIG1hZGUgaW4gMjAwNSBhYm91dCBncmFiYmluZyB3b21lbiB3aXRob3V0IHRoZWlyIHBlcm1pc3Npb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SWYgd2Ugd2VyZSBpbiBoaWdoIHNjaG9vbCwgSSYjODIxNztkIHRha2UgaGltIGJlaGluZCB0aGUgZ3ltIGFuZCBiZWF0IHRoZSBoZWxsIG91dCBvZiBoaW0sJiM4MjIxOyBCaWRlbiBzYWlkLiBIZSBhbHNvIHNhaWQgYW55IG1hbiB3aG8gZGlzcmVzcGVjdGVkIHdvbWVuIHdhcyAmIzgyMjA7dXN1YWxseSB0aGUgZmF0dGVzdCwgdWdsaWVzdCBTT0IgaW4gdGhlIHJvb20uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QmlkZW4gaGFzIGtlcHQgb3BlbiB0aGUgcG9zc2liaWxpdHkgb2YgYSAyMDIwIGJpZCBmb3IgcHJlc2lkZW50LjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5GcmVkIFNhdmFnZSBkZW5pZXMgYXNzYXVsdCBjbGFpbXM8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkZvcm1lciA8ZW0+V29uZGVyIFllYXJzPC9lbT4gc3RhciBGcmVkIFNhdmFnZSBpcyBmYWNpbmcgY2xhaW1zIGhlIHN0cnVjayBhIGZlbWFsZSBjcmV3IG1lbWJlciBkdXJpbmcgYSBwcm9mYW5pdHktbGFjZWQgbWVsdGRvd24gb24gdGhlIEZveCBjb21lZHkgPGVtPlRoZSBHcmluZGVyPC9lbT4gJiM4MjEyOyBhbGxlZ2F0aW9ucyBoZSBkZW5pZXMuPC9wPgo8cD5JbiBhIGxhd3N1aXQgZmlsZWQgV2VkbmVzZGF5IGluIExvcyBBbmdlbGVzLCB3YXJkcm9iZSBzdGFmZmVyIFlvdW5nam9vIEh3YW5nIGFsbGVnZXMgU2F2YWdlLCA0MSwgaGl0IGhlciByZXBlYXRlZGx5IHdoZW4gc2hlIHRyaWVkIHRvIHJlbW92ZSBkYW5kcnVmZiBmcm9tIGhpcyBjbG90aGluZy4gPC9wPgo8cD5TYXZhZ2UgdmVoZW1lbnRseSBkZW5pZWQgdGhlIGFsbGVnYXRpb25zIGluIGEgbGVuZ3RoeSBzdGF0ZW1lbnQuPC9wPgo=