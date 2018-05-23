Pompeo hopeful North Korea talks will take place

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Published: May 23, 2018 - 11:52 AM | Updated: May 23, 2018 - 12:19 PM
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By Matthew Lee
Associated Press
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