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President Trump says he has canceled military parade
Published: August 17, 2018 - 11:12 AM
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By Lolita C. Baldor and Catherine Lucey

Associated Press

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