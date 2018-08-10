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Prosecutors wrapping up case at Manafort fraud trial
Published: August 10, 2018 - 2:06 PM
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By Stephen Braun, Chad Day and Laurie Kellman

Associated Press

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