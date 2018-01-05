2 GOP senators urge criminal probe of Trump dossier author

Published: January 5, 2018 - 4:41 PM | Updated: January 5, 2018 - 5:49 PM
-
Image 1 of 1
By Mary Clare Jalonick and Chad Day
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBUd28gUmVwdWJsaWNhbiBzZW5hdG9ycyBoYXZlIG1hZGUgdGhlIGZpcnN0IGtub3duIGNyaW1pbmFsIHJlZmVycmFsIGluIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgaW52ZXN0aWdhdGlvbnMgb2YgUnVzc2lhbiBtZWRkbGluZyBpbiB0aGUgMjAxNiBlbGVjdGlvbiwgdGFyZ2V0aW5nIHRoZSBhdXRob3Igb2YgYSBkb3NzaWVyIG9mIGFsbGVnYXRpb25zIGFib3V0IFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyB0aWVzIHRvIFJ1c3NpYS48L3A+CjxwPlNlbmF0ZSBKdWRpY2lhcnkgQ29tbWl0dGVlIENoYWlybWFuIENodWNrIEdyYXNzbGV5LCBSLUlvd2EsIGFuZCBTb3V0aCBDYXJvbGluYSBTZW4uIExpbmRzZXkgR3JhaGFtIHNhaWQgRnJpZGF5IHRoZXkgaGFkIHJlZmVycmVkIGZvcm1lciBCcml0aXNoIHNweSBDaHJpc3RvcGhlciBTdGVlbGUgdG8gdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBmb3IgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBhYm91dCBmYWxzZSBzdGF0ZW1lbnRzIGhlIG1heSBoYXZlIG1hZGUgdG8gdGhlIGdvdmVybm1lbnQuIEdyYWhhbSBpcyB0aGUgY2hhaXJtYW4gb2YgYSBKdWRpY2lhcnkgc3ViY29tbWl0dGVlIHRoYXQgaXMgaW52ZXN0aWdhdGluZyB0aGUgUnVzc2lhbiBtZWRkbGluZy48L3A+CjxwPlRoZSByZWZlcnJhbCBjb21lcyBhZnRlciBSZXB1YmxpY2FucyBpbiBDb25ncmVzcyBoYXZlIG1hZGUgc2V2ZXJhbCBhdHRlbXB0cyBpbiByZWNlbnQgd2Vla3MgdG8gdW5kZXJtaW5lIHRoZSBjcmVkaWJpbGl0eSBvZiBzcGVjaWFsIGNvdW5zZWwgUm9iZXJ0IE11ZWxsZXImIzgyMTc7cyBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLCB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IGFuZCB0aGUgRkJJLCBjaGFyZ2luZyB0aGVyZSBpcyBhbnRpLVRydW1wIGJpYXMgd2l0aGluIHRoZSByYW5rcyBvZiBmZWRlcmFsIGFnZW50cyBhbmQgcHJvc2VjdXRvcnMuPC9wPgo8cD5JbiBhIGNvdmVyIGxldHRlciB0byBEZXB1dHkgQXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCBSb2QgUm9zZW5zdGVpbiBhbmQgRkJJIERpcmVjdG9yIENocmlzdG9waGVyIFdyYXkgcmVsZWFzZWQgYnkgdGhlIGNvbW1pdHRlZSwgdGhlIHNlbmF0b3JzIHNheSB0aGUgcmVmZXJyYWwgcmVsYXRlcyB0byAmIzgyMjA7Y2VydGFpbiBjb21tdW5pY2F0aW9ucyBiZXR3ZWVuIENocmlzdG9waGVyIFN0ZWVsZSBhbmQgbXVsdGlwbGUgVS5TLiBuZXdzIG91dGxldHMgcmVnYXJkaW5nIHRoZSBzby1jYWxsZWQgJiM4MjE2O1RydW1wIGRvc3NpZXIuJiM4MjIxOyYjODIxNzsgVGhlIHJlc3Qgb2YgdGhlIHJlZmVycmFsIGlzIGNsYXNzaWZpZWQgYW5kIHdhcyBub3QgcmVsZWFzZWQuPC9wPgo8cD5MYXdtYWtlcnMgY2Fubm90IHByb3NlY3V0ZSwgYnV0IGdlbmVyYWxseSByZWZlciBhbnkgY3JpbWluYWwgdmlvbGF0aW9ucyB0aGV5IGZpbmQgdG8gdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudC4gT24gRnJpZGF5LCBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQgc3Bva2Vzd29tYW4gU2FyYWggSXNndXIgRmxvcmVzIHNhaWQgdGhlIGRlcGFydG1lbnQgaGFkIHJlY2VpdmVkIHRoZSByZWZlcnJhbCBhbmQgd2lsbCByZXZpZXcgaXQuPC9wPgo8cD5UaGUgZG9zc2llciBpcyBhIGNvbXBpbGF0aW9uIG9mIG1lbW9zIFN0ZWVsZSB3cm90ZSBkdXJpbmcgdGhlIDIwMTYgY2FtcGFpZ24gdGhhdCBjb250YWluZWQgc2V2ZXJhbCBhbGxlZ2F0aW9ucyBvZiBjb25uZWN0aW9ucyBiZXR3ZWVuIFRydW1wIGFuZCBSdXNzaWEsIGluY2x1ZGluZyB0aGF0IFRydW1wIGhhZCBiZWVuIGNvbXByb21pc2VkIGJ5IHRoZSBLcmVtbGluLiBUcnVtcCBoYXMgY2FsbGVkIHRoZSBkb3NzaWVyICYjODIyMDtwaG9ueSYjODIyMTsgYW5kIGRlcmlkZWQgaXQgYXMgYSBwb2xpdGljYWxseSBtb3RpdmF0ZWQgaGl0IGpvYiwgYW5kIG1hbnkgUmVwdWJsaWNhbnMgaW4gQ29uZ3Jlc3MgaGF2ZSBiZWVuIGZvY3VzZWQgb24gZGlzY3JlZGl0aW5nIGl0LjwvcD4KPHA+VGhlIGNvdmVyIGxldHRlciBkb2VzIG5vdCBzYXkgd2hvIHRoZSBzZW5hdG9ycyBiZWxpZXZlIFN0ZWVsZSBsaWVkIHRvLCBidXQgR3Jhc3NsZXkgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudCBhYm91dCB0aGUgcmVmZXJyYWwgdGhhdCAmIzgyMjA7ZXZlcnlvbmUgbmVlZHMgdG8gZm9sbG93IHRoZSBsYXcgYW5kIGJlIHRydXRoZnVsIGluIHRoZWlyIGludGVyYWN0aW9ucyB3aXRoIHRoZSBGQkkuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+UmVwdWJsaWNhbnMgaGF2ZSBiZWVuIGFza2luZyB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IGZvciBtb250aHMgd2hldGhlciB0aGUgZG9zc2llciB3YXMgdXNlZCBhcyBwYXJ0IG9mIGl0cyBpbml0aWFsIGludmVzdGlnYXRpb24gaW50byBSdXNzaWFuIGludGVyZmVyZW5jZS48L3A+CjxwPlRoZSBkb3NzaWVyIHdhcyB0dXJuZWQgb3ZlciB0byB0aGUgRkJJIGluIDIwMTYsIGFuZCBmZWRlcmFsIGludmVzdGlnYXRvcnMgd29ya2VkIHRvIGNvcnJvYm9yYXRlIHBvcnRpb25zIG9mIGl0LiBTb21lIG9mIHRoZSBpbmZvcm1hdGlvbiB3YXMgZGlzdGlsbGVkIGludG8gYSBzdW1tYXJ5IHRoYXQgdGhlbi1GQkkgRGlyZWN0b3IgSmFtZXMgQ29tZXkgcHJlc2VudGVkIHRvIHRoZW4tcHJlc2lkZW50LWVsZWN0IFRydW1wIGluIEphbnVhcnkgMjAxNy48L3A+CjxwPk1vcmUgcmVjZW50bHksIE11ZWxsZXImIzgyMTc7cyBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIGludGVydmlld2VkIFN0ZWVsZSBpbiBFdXJvcGUgYXMgcGFydCBvZiB0aGVpciBwcm9iZSBpbnRvIFJ1c3NpYW4gZWxlY3Rpb24gaW50ZXJmZXJlbmNlIGFuZCB0aWVzIGJldHdlZW4gVHJ1bXAgYXNzb2NpYXRlcyBhbmQgdGhlIEtyZW1saW4uPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlIHJ1bGUgb2YgbGF3IGRlcGVuZHMgb24gdGhlIGdvdmVybm1lbnQgYW5kIGFsbCB3aG8gd29yayBvbiBpdHMgYmVoYWxmIHBsYXlpbmcgYnkgdGhlIHJ1bGVzIHRoZW1zZWx2ZXMsJiM4MjIxOyBHcmFoYW0gc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudC4gJiM4MjIwO0kgaG9wZSB0aGUgRGVwYXJ0bWVudCBvZiBKdXN0aWNlIHdpbGwgY2FyZWZ1bGx5IHJldmlldyBvdXIgbGV0dGVyIGFuZCB0YWtlIGFwcHJvcHJpYXRlIGFjdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5PbiBGcmlkYXksIFNlbi4gUmljaGFyZCBCbHVtZW50aGFsIG9mIENvbm5lY3RpY3V0LCBhIERlbW9jcmF0IG9uIHRoZSBKdWRpY2lhcnkgY29tbWl0dGVlLCBjYWxsZWQgdGhlIG1vdmUgYSBwYXJ0aXNhbiBlZmZvcnQgJiM4MjIwO2FpbWVkIGF0IHNvbWVvbmUgd2hvIHJlcG9ydGVkIHdyb25nZG9pbmcsIHJhdGhlciB0aGFuIGNvbW1pdHRlZCBpdC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlc2UgdmFndWVseSBzdGF0ZWQsIHNlY3JldCBhbGxlZ2F0aW9ucyBzZWVtIGRlc2lnbmVkIG1vcmUgdG8gZGlzdHJhY3QgYXR0ZW50aW9uIGZyb20gdGhlIHByaW9yaXR5IGlzc3VlcyBmb3IgaW52ZXN0aWdhdGlvbiwgYW5kIGRpc2NyZWRpdCB0aGUgRkJJIGFuZCBvdGhlciBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQsJiM4MjIxOyBCbHVtZW50aGFsIHNhaWQgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQsIG5vdGluZyB0aGF0IHRoZSBGQkkmIzgyMTc7cyBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gUnVzc2lhbiBpbnRlcmZlcmVuY2UgYW5kIHRoZSBUcnVtcCBjYW1wYWlnbiB3YXMgJiM4MjIwO3RyaWdnZXJlZCBieSBpbmZvcm1hdGlvbiBjb21wbGV0ZWx5IGluZGVwZW5kZW50JiM4MjIxOyBmcm9tIHRoZSBkb3NzaWVyLCBTdGVlbGUgb3IgRnVzaW9uIEdQUywgdGhlIG9wcG9zaXRpb24gcmVzZWFyY2ggZmlybSB3aG8gaGlyZWQgaGltLjwvcD4KPHA+VGhlIEp1ZGljaWFyeSBDb21taXR0ZWUgaGFzIG5vdCBpbnRlcnZpZXdlZCBTdGVlbGUuIEEgcmVsZWFzZSBmcm9tIHRoZSBjb21taXR0ZWUgc2FpZCB0aGF0IHRoZSByZWZlcnJhbCwgd2hpY2ggaXMgYmFzZWQgb24gYm90aCBjbGFzc2lmaWVkIGFuZCBwdWJsaWNseSBhdmFpbGFibGUgaW5mb3JtYXRpb24gdW5lYXJ0aGVkIGJ5IGludmVzdGlnYXRvcnMsIGRvZXMgbm90IHBlcnRhaW4gdG8gdGhlIHZlcmFjaXR5IG9mIGNsYWltcyBpbiB0aGUgZG9zc2llci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGUgcmVmZXJyYWwgaXMgZm9yIGZ1cnRoZXIgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBvbmx5LCBhbmQgaXMgbm90IGludGVuZGVkIHRvIGJlIGFuIGFsbGVnYXRpb24gb2YgYSBjcmltZSwmIzgyMjE7IHRoZSBjb21taXR0ZWUmIzgyMTc7cyByZWxlYXNlIHNhaWQuPC9wPgo8cD5BIGxhd3llciBmb3IgRnVzaW9uIEdQUywgd2hpY2ggd2FzIGluaXRpYWxseSBwYWlkIGJ5IGEgY29uc2VydmF0aXZlIHdlYnNpdGUgdGllZCB0byBSZXB1YmxpY2FucyBhbmQgdGhlbiBsYXRlciBieSBEZW1vY3JhdHMgdG8gY2Fycnkgb3V0IHRoZSByZXNlYXJjaCBpbnRvIFRydW1wLCBjcml0aWNpemVkIHRoZSBzZW5hdG9ycyBmb3IgdGhlIHJlZmVycmFsIGFuZCBhbHNvIGZvciBwdWJsaWNpemluZyBpdC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtBZnRlciBhIHllYXIgb2YgaW52ZXN0aWdhdGlvbnMgaW50byBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyB0aWVzIHRvIFJ1c3NpYSwgdGhlIG9ubHkgcGVyc29uIFJlcHVibGljYW5zIHNlZWsgdG8gYWNjdXNlIG9mIHdyb25nZG9pbmcgaXMgb25lIHdobyByZXBvcnRlZCBvbiB0aGVzZSBtYXR0ZXJzIHRvIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBpbiB0aGUgZmlyc3QgcGxhY2UsJiM4MjIxOyBzYWlkIEpvc2h1YSBBLiBMZXZ5LCBjb3Vuc2VsIGZvciBGdXNpb24gR1BTLiAmIzgyMjA7UHVibGljaXppbmcgYSBjcmltaW5hbCByZWZlcnJhbCBiYXNlZCBvbiBjbGFzc2lmaWVkIGluZm9ybWF0aW9uIHJhaXNlcyBzZXJpb3VzIHF1ZXN0aW9ucyBhYm91dCB3aGV0aGVyIHRoaXMgbGV0dGVyIGlzIG5vdGhpbmcgbW9yZSB0aGFuIGFub3RoZXIgYXR0ZW1wdCB0byBkaXNjcmVkaXQgZ292ZXJubWVudCBzb3VyY2VzLCBpbiB0aGUgbWlkc3Qgb2YgYW4gb25nb2luZyBjcmltaW5hbCBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLiBXZSBzaG91bGQgYWxsIGJlIHNrZXB0aWNhbCBpbiB0aGUgZXh0cmVtZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPkZvbGxvdyBNYXJ5IENsYXJlIEphbG9uaWNrIGFuZCBDaGFkIERheSBvbiBUd2l0dGVyOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01DSmFsb25pY2siIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij5odHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01DSmFsb25pY2s8L2E+IGFuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NoYWRTRGF5IiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGFkU0RheTwvYT48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)