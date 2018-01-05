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2 GOP senators urge criminal probe of Trump dossier author
Published: January 5, 2018 - 4:41 PM | Updated: January 5, 2018 - 5:49 PM
By Mary Clare Jalonick and Chad Day
Associated Press
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