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Sessions defends Trump administration’s immigration policies
Published: June 25, 2018 - 4:07 PM
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By Scott Sonner and John L. Mone

Associated Press

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