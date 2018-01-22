End to government shutdown in sight as Dems halt filibuster

Published: January 22, 2018 - 11:20 AM | Updated: January 22, 2018 - 2:28 PM
-
Image 1 of 10
-
Image 2 of 10
-
Image 3 of 10
-
Image 4 of 10
-
Image 5 of 10
-
Image 6 of 10
-
Image 7 of 10
-
Image 8 of 10
-
Image 9 of 10
-
Image 10 of 10
Image 1 of 10
View Gallery
Alan Fram, Andrew Taylor And Zeke Miller
Associated Press
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBDb25ncmVzcyBzcGVkIHRvd2FyZCByZW9wZW5pbmcgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgTW9uZGF5LCBhcyBTZW5hdGUgRGVtb2NyYXRzIGRyb3BwZWQgdGhlaXIgb2JqZWN0aW9ucyB0byBhIHRlbXBvcmFyeSBmdW5kaW5nIGJpbGwgaW4gcmV0dXJuIGZvciBhc3N1cmFuY2VzIGZyb20gUmVwdWJsaWNhbnMgbGVhZGVycyB0aGF0IHRoZXkgd2lsbCBzb29uIHRha2UgdXAgaW1taWdyYXRpb24gYW5kIG90aGVyIGNvbnRlbnRpb3VzIGlzc3Vlcy48L3A+CjxwPlNlbmF0ZSBSZXB1YmxpY2FuIGxlYWRlciBNY0Nvbm5lbGwmIzgyMTc7cyBjb21taXRtZW50IHRvIHF1aWNrbHkgdGFja2xlIHRoZSBpc3N1ZSBvZiBpbW1pZ3JhbnQgJiM4MjIwO0RyZWFtZXJzJiM4MjIxOyB3YXMgY29udGluZ2VudCBvbiBEZW1vY3JhdHMgcHJvdmlkaW5nIGVub3VnaCB2b3RlcyBub3cgZm9yIGEgc3RvcGdhcCBzcGVuZGluZyBtZWFzdXJlIGxhc3RpbmcgYSBsaXR0bGUgbGVzcyB0aGFuIHRocmVlIHdlZWtzLiBUaGUgbWVhc3VyZSBuZWVkZWQgNjAgdm90ZXMsIGFuZCBEZW1vY3JhdHMgcHJvdmlkZWQgMzMgb2YgdGhlIDgxIGl0IGdvdC4gRWlnaHRlZW4gc2VuYXRvcnMsIGluY2x1ZGluZyBtZW1iZXJzIG9mIGJvdGggcGFydGllcywgd2VyZSBvcHBvc2VkLjwvcD4KPHA+QmVmb3JlIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50IGNhbiByZW9wZW4gdGhlIFNlbmF0ZSBtdXN0IHZvdGUgb24gZmluYWwgcGFzc2FnZSwgdGhlIEhvdXNlIG11c3QgYXBwcm92ZSBpbiB0dXJuLCBhbmQgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBtdXN0IHNpZ24gdGhlIG1lYXN1cmUuPC9wPgo8cD5EZW1vY3JhdHMgY2xpbWJlZCBvbmJvYXJkIGFmdGVyIHR3byBkYXlzIG9mIG5lZ290aWF0aW9ucyB0aGF0IGVuZGVkIHdpdGggbmV3IHJlYXNzdXJhbmNlcyBmcm9tIFNlbmF0ZSBNYWpvcml0eSBMZWFkZXIgTWl0Y2ggTWNDb25uZWxsIHRoYXQgdGhlIFNlbmF0ZSB3b3VsZCBjb25zaWRlciBpbW1pZ3JhdGlvbiBwcm9wb3NhbHMgaW4gdGhlIGNvbWluZyB3ZWVrcy48L3A+CjxwPlNlbmF0ZSBEZW1vY3JhdGljIGxlYWRlciBDaHVjayBTY2h1bWVyIGxlbnQgaGlzIGJhY2tpbmcgdG8gdGhlIGFncmVlbWVudCBkdXJpbmcgYSBzcGVlY2ggb24gdGhlIGNoYW1iZXImIzgyMTc7cyBmbG9vci4gJiM4MjIwO05vdyB0aGVyZSBpcyBhIHJlYWwgcGF0aHdheSB0byBnZXQgYSBiaWxsIG9uIHRoZSBmbG9vciBhbmQgdGhyb3VnaCB0aGUgU2VuYXRlLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBvZiBsZWdpc2xhdGlvbiB0byBoYWx0IGFueSBkZXBvcnRhdGlvbiBlZmZvcnRzIGFpbWVkIGF0ICYjODIyMDtEcmVhbWVycywmIzgyMjE7IHdobyB3ZXJlIGJyb3VnaHQgdG8gdGhlIGNvdW50cnkgYXMgY2hpbGRyZW4gYW5kIGFyZSBub3cgaGVyZSBpbGxlZ2FsbHkuPC9wPgo8cD5UaGUgV2hpdGUgSG91c2UgZG93bnBsYXllZCBNY0Nvbm5lbGwmIzgyMTc7cyBjb21taXRtZW50LCBhbmQgc2FpZCBEZW1vY3JhdHMgY2F2ZWQgdW5kZXIgcHJlc3N1cmUuICYjODIyMDtUaGV5IGJsaW5rZWQsJiM4MjIxOyBwcmluY2lwYWwgZGVwdXR5IHByZXNzIHNlY3JldGFyeSBSYWogU2hhaCB0b2xkIENOTi48L3A+CjxwPkVhcmxpZXIgTW9uZGF5LCBNY0Nvbm5lbGwgcmFpc2VkIGhvcGVzIGZvciBhIHF1aWNrIGVuZCB0byB0aGUgc2h1dGRvd24sIHNheWluZyAmIzgyMjA7SSBob3BlIGFuZCBpbnRlbmQmIzgyMjE7IHRvIHJlYWNoIGFncmVlbWVudCBzb29uIG9uIGltbWlncmF0aW9uIGFuZCBvdGhlciBjb250ZW50aW91cyBpc3N1ZXMgJiM4MjEyOyBpZiB0aGUgRGVtb2NyYXRzIGFncmVlZCB0byB0aGUgc3RvcGdhcCBzcGVuZGluZyBtZWFzdXJlIGxhc3RpbmcgYSBsaXR0bGUgbGVzcyB0aGFuIHRocmVlIHdlZWtzLjwvcD4KPHA+QSBibG9jayBvZiBsaWJlcmFsIERlbW9jcmF0cyAmIzgyMTI7IHNvbWUgb2YgdGhlbSAyMDIwIHByZXNpZGVudGlhbCBob3BlZnVscyAmIzgyMTI7IHN0dWNrIHRvIHRoZWlyIG9wcG9zaXRpb24uIFNlbnMuIEVsaXphYmV0aCBXYXJyZW4gb2YgTWFzc2FjaHVzZXR0cywgRGlhbm5lIEZlaW5zdGVpbiBvZiBDYWxpZm9ybmlhLCBLaXJzdGVuIEdpbGxpYnJhbmQgb2YgTmV3IFlvcmsgYW5kIENvcnkgQm9va2VyIG9mIE5ldyBKZXJzZXkgdm90ZWQgbm8sIGFzIGRpZCBJbmRlcGVuZGVudCBCZXJuaWUgU2FuZGVycyBvZiBWZXJtb250LjwvcD4KPHA+RmVpbnN0ZWluIHNhaWQgc2hlIHdhc24mIzgyMTc7dCBwZXJzdWFkZWQgYnkgTWNDb25uZWxsJiM4MjE3O3MgYXNzdXJhbmNlcyBhbmQgZGlkIG5vdCBrbm93IGhvdyBhIHByb3Bvc2FsIHRvIHByb3RlY3QgdGhlIG1vcmUgdGhhbiA3MDAsMDAwIHlvdW5nZXIgaW1taWdyYW50cyB3b3VsZCBmYXJlIGluIHRoZSBIb3VzZS48L3A+CjxwPkhvdXNlIFNwZWFrZXIgUGF1bCBSeWFuIHRvbGQgJiM4MjIwO0ZveCBhbmQgRnJpZW5kcyYjODIyMTsgTW9uZGF5IHRoYXQgaWYgdGhlIFNlbmF0ZSBhcHByb3ZlZCBhIHRlbXBvcmFyeSBzcGVuZGluZyBiaWxsIHRvIHJlb3BlbiB0aGUgZ292ZXJubWVudCB0aHJvdWdoIEZlYi4gOCwgdGhlIEhvdXNlIHdvdWxkIGFwcHJvdmUgaXQsIHRvby48L3A+CjxwPlRoZSBTZW5hdGUgdm90ZSBjYW1lIGFzIG1vc3QgZ292ZXJubWVudCBvZmZpY2VzIGN1dCBiYWNrIGRyYXN0aWNhbGx5IG9yIGV2ZW4gY2xvc2VkIG9uIE1vbmRheSwgYXMgdGhlIG1ham9yIGVmZmVjdHMgb2YgdGhlIHNodXRkb3duIHdlcmUgZmlyc3QgYmVpbmcgZmVsdCB3aXRoIHRoZSBiZWdpbm5pbmcgb2YgdGhlIHdvcmt3ZWVrLjwvcD4KPHA+TWNDb25uZWxsIHNhaWQgaGUgaG9wZWQgdG8gcmVhY2ggYmlwYXJ0aXNhbiBzb2x1dGlvbnMgb24gaW1taWdyYXRpb24sIGJvcmRlciBzZWN1cml0eSwgZGlzYXN0ZXIgYWlkLCBtaWxpdGFyeSBmdW5kaW5nIGFuZCBtb3JlIGJ5IEZlYi4gOC4gSWYgbm90LCBoZSBzYWlkICYjODIyMDtpdCB3b3VsZCBiZSBteSBpbnRlbnRpb24gdG8gdGFrZSB1cCBsZWdpc2xhdGlvbiYjODIyMTsgYWRkcmVzc2luZyB0aG9zZSBpc3N1ZXMuPC9wPgo8cD5UaGUgU2VuYXRlIG92ZXIgdGhlIHdlZWtlbmQgaW5jaGVkIGNsb3NlciBidXQgdWx0aW1hdGVseSBmZWxsIHNob3J0IG9mIGEgZGVhbCB0aGF0IGNvdWxkIGhhdmUgcmVvcGVuZWQgdGhlIGdvdmVybm1lbnQgYmVmb3JlIHRoZSBiZWdpbm5pbmcgb2YgdGhlIHdvcmt3ZWVrLiBNY0Nvbm5lbGwgYW5kIFNjaHVtZXIgc2FpZCBuZWdvdGlhdGlvbnMgbGFzdGVkIGxhdGUgaW50byB0aGUgbmlnaHQuPC9wPgo8cD5PbiBTdW5kYXkgbmlnaHQsIERlbW9jcmF0cyBhcHBlYXJlZCB0byBiZSBob2xkaW5nIG91dCBmb3IgYSBmaXJtZXIgY29tbWl0bWVudCBmcm9tIE1jQ29ubmVsbC4gJiM4MjIwO1dlIGhhdmUgeWV0IHRvIHJlYWNoIGFuIGFncmVlbWVudCBvbiBhIHBhdGggZm9yd2FyZCwmIzgyMjE7IFNjaHVtZXIgc2FpZCB0aGVuLjwvcD4KPHA+VGhlcmUgd2VyZSBob3VycyBvZiBiZWhpbmQtdGhlLXNjZW5lcyB0YWxrcyBvdmVyIHRoZSB3ZWVrZW5kIGJldHdlZW4gdGhlIGxlYWRlcnMgYW5kIHJhbmstYW5kLWZpbGUgbGF3bWFrZXJzIG92ZXIgaG93IHRvIGVuZCB0aGUgZGlzcGxheSBvZiBsZWdpc2xhdGl2ZSBkeXNmdW5jdGlvbiwgd2hpY2ggYmVnYW4gYXQgbWlkbmlnaHQgRnJpZGF5IGFmdGVyIERlbW9jcmF0cyBibG9ja2VkIGEgdGVtcG9yYXJ5IHNwZW5kaW5nIG1lYXN1cmUuIERlbW9jcmF0cyBoYXZlIHNvdWdodCB0byB1c2UgdGhlIHNwZW5kaW5nIGJpbGwgdG8gd2luIGNvbmNlc3Npb25zLCBpbmNsdWRpbmcgcHJvdGVjdGlvbnMgZm9yIHJvdWdobHkgNzAwLDAwMCB5b3VuZ2VyIGltbWlncmFudHMuPC9wPgo8cD5SZXB1YmxpY2FucyBoYXZlIGFwcGVhcmVkIGluY3JlYXNpbmdseSBjb25maWRlbnQgdGhhdCBEZW1vY3JhdHMgYXJlIGJlYXJpbmcgdGhlIGJydW50IG9mIGNyaXRpY2lzbSBmb3IgdGhlIHNodXRkb3duIGFuZCB0aGF0IHRoZXkgd2lsbCB1bHRpbWF0ZWx5IGJ1Y2tsZS4gVGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGFuZCBHT1AgbGVhZGVycyBzYWlkIHRoZXkgd291bGQgbm90IG5lZ290aWF0ZSB3aXRoIERlbW9jcmF0cyBvbiBpbW1pZ3JhdGlvbiB1bnRpbCB0aGUgZ292ZXJubWVudCBpcyByZW9wZW5lZC48L3A+CjxwPlByZXNpZGVudCBUcnVtcCBvbiBNb25kYXkgYWNjdXNlZCBEZW1vY3JhdHMgb2YgcHJpb3JpdGl6aW5nIHNlcnZpY2VzIGFuZCBzZWN1cml0eSBmb3Igbm9uY2l0aXplbnMgb3ZlciBVLlMuIGNpdGl6ZW5zLiAmIzgyMjA7Tm90IGdvb2QsJiM4MjIxOyBoaXMgZmlyc3QgdHdlZXQgc2FpZC4gSW4gYSBzZWNvbmQgdHdlZXQsIGhlIHNhaWQsICYjODIyMDtEZW1vY3JhdHMgaGF2ZSBzaHV0IGRvd24gb3VyIGdvdmVybm1lbnQgaW4gdGhlIGludGVyZXN0cyBvZiB0aGVpciBmYXIgbGVmdCBiYXNlLiBUaGV5IGRvbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gZG8gaXQgYnV0IGFyZSBwb3dlcmxlc3MhJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VHJ1bXAmIzgyMTc7cyBmaXJzdCB0d2VldCBhcHBlYXJlZCB0byB1bmRlcmN1dCBjb21tZW50cyBieSBoaXMgbGVnaXNsYXRpdmUgYWZmYWlycyBkaXJlY3RvciwgTWFyYyBTaG9ydCwgd2hvIHRvbGQgQ05OIHRoYXQgdGhlIGltbWlncmFudHMgaW4gcXVlc3Rpb24gYXJlIGxhdy1hYmlkaW5nIGFuZCAmIzgyMjA7cHJvZHVjdGl2ZSB0byBvdXIgc29jaWV0eS4mIzgyMjE7IFNob3J0IHNheXMgdGhlIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHdhbnRzIHRvICYjODIyMDtmaW5kIGEgcGF0aHdheSBmb3IgdGhlbSYjODIyMTsgdG8gc3RheSBpbiB0aGUgVS5TLjwvcD4KPHA+SXQgYXBwZWFyZWQgdGhhdCBEZW1vY3JhdGljIHJlc29sdmUgd2FzIGJlZ2lubmluZyB0byB3YXZlciwgd2l0aCBncm93aW5nIHdvcnJpZXMgdGhhdCBhIHByb2xvbmdlZCBzaHV0ZG93biBjb3VsZCBwcm92ZSB0byBiZSBhbiBlbGVjdG9yYWwgaGVhZGFjaGUgZm9yIHRoZSBwYXJ0eSBqdXN0IGFzIGl0IGhhcyBncm93biBtb3JlIGNvbmZpZGVudCBhYm91dCBwcm9zcGVjdHMgaW4gTm92ZW1iZXIgbWlkdGVybSBlbGVjdGlvbnMuPC9wPgo8cD5BbHRob3VnaCB0aGV5IGluaXRpYWxseSBkdWcgaW4gb24gYSBkZW1hbmQgZm9yIGFuIGltbWlncmF0aW9uIGRlYWwsIERlbW9jcmF0cyBoYWQgc2hpZnRlZCB0byBibGFtaW5nIHRoZSBzaHV0ZG93biBvbiB0aGUgaW5jb21wZXRlbmNlIG9mIFJlcHVibGljYW5zIGFuZCBUcnVtcCwgc2VlbWluZyBzZW5zaXRpdmUgdG8gYmVpbmcgc2VlbiBieSB2b3RlcnMgYXMgd2lsbGluZyB0byB0aWUgdXAgZ292ZXJubWVudCBvcGVyYXRpb25zIHRvIHByb3RlY3QgaW1taWdyYW50cy48L3A+CjxwPlRydW1wLCB3aG8gcmVndWxhcmx5IGRpc3J1cHRlZCBuZWdvdGlhdGlvbnMgaW4gcmVjZW50IHdlZWtzLCBoYWQgYmVlbiBhIHJlbGF0aXZlbHkgc3ViZHVlZCBwbGF5ZXIgaW4gdGhlIHdlZWtlbmQgZGViYXRlLiBIZSBoYXMgbm90IGFwcGVhcmVkIGluIHB1YmxpYyBzaW5jZSBGcmlkYXkgYWZ0ZXJub29uLiBUaGUgV2hpdGUgSG91c2Ugc2FpZCBoZSB3YXMgaW4gcmVndWxhciBjb250YWN0IHdpdGggUmVwdWJsaWNhbiBsZWFkZXJzLCBidXQgaGUgaGFzIG5vdCByZWFjaGVkIG91dCB0byBhbnkgRGVtb2NyYXRzLCBhIFdoaXRlIEhvdXNlIG9mZmljaWFsIHNhaWQuPC9wPgo8cD5EZW1vY3JhdHMgYXJlIGZhY2luZyBpbnRlbnNlIHByZXNzdXJlIGZyb20gdGhlaXIgYmFzZSB0byBzb2x2ZSB0aGUgaXNzdWUgb3ZlciB0aGUgeW91bmcgaW1taWdyYW50cywgY29tbW9ubHkgcmVmZXJyZWQgdG8gYXMgJiM4MjIwO0RyZWFtZXJzLCYjODIyMTsgYW5kIHRoZXkgYXJlIHNrZXB0aWNhbCBvZiBSZXB1YmxpY2FucyYjODIxNzsgY3JlZGliaWxpdHkgd2hlbiBvZmZlcmluZyB0byB0YWtlIHVwIHRoZSBpc3N1ZS4gV2hldGhlciBUcnVtcCB3b3VsZCBiYWNrIHRoZSBlbWVyZ2luZyBwbGFuIG9yIGFueSBsYXRlciBwcm9wb3NhbCBvbiBpbW1pZ3JhdGlvbiBpcyBhbiBvcGVuIHF1ZXN0aW9uLjwvcD4KPHA+V2hpbGUgbGF3bWFrZXJzIGZldWRlZCwgc2lnbnMgb2YgdGhlIHNodXRkb3duIHdlcmUgZXZpZGVudCBhdCBuYXRpb25hbCBwYXJrcyBhbmQgaW4gc29tZSBmZWRlcmFsIGFnZW5jaWVzLiBTb2NpYWwgU2VjdXJpdHkgYW5kIG1vc3Qgb3RoZXIgc2FmZXR5LW5ldCBwcm9ncmFtcyB3ZXJlIHVuYWZmZWN0ZWQgYnkgdGhlIGxhcHNlIGluIGZlZGVyYWwgc3BlbmRpbmcgYXV0aG9yaXR5LiBDcml0aWNhbCBnb3Zlcm5tZW50IGZ1bmN0aW9ucyBjb250aW51ZWQsIHdpdGggdW5pZm9ybWVkIHNlcnZpY2UgbWVtYmVycywgaGVhbHRoIGluc3BlY3RvcnMgYW5kIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBvZmZpY2VycyBzZXQgdG8gd29yayB3aXRob3V0IHBheS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+QXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyB3cml0ZXJzIE1hcnkgQ2xhcmUgSmFsb25pY2ssIEtldmluIEZyZWtpbmcsIENhdGhlcmluZSBMdWNleSBjb250cmlidXRlZCB0byB0aGlzIHJlcG9ydC48L3A+Cg==
View Comments
Ohio.com is happy to provide a forum for comments on stories. We encourage a lively exchange of ideas and thoughts regarding topics in the news. We discourage comments that are personal attacks, abusive, or hateful. Such comments may be flagged for removal.
Comment(s)
Akron school board member Otterman overdoses on opioids
FBI takes over investigation of former Canton brewing equipment manufacturer
Springfield Township officer fired for showing up to work under the influence of alcohol
Cleveland Browns 2018 NFL mock draft roundup: Wyomings Josh Allen at No. 1 overall?