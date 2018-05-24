LIVE: Trump talks about canceled summit, citing ’open hostility’ by North Korea

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In this May 23, 2018, photo, President Donald Trump speaks to the media before boarding the Marine One helicopter on the South Lawn of the White House in Washington. Two House lawmakers who are allies of President Donald Trump are set to meet with top intelligence officials Thursday as Trump has raised new suspicions about the federal investigation that is looking into his campaign. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
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A copy of the letter sent to North Korean leader Kim Jong Un from President Donald Trump canceling their planned summit in Singapore is photographed in Washington, Thursday, May 24, 2018. (AP Photo/J. David Ake
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Secretary of State Mike Pompeo answers questions from the Senate Foreign Relations Committee just after President Donald Trump canceled the June 12 summit with North Korea's Kim Jong Un, citing the "tremendous anger and open hostility" in a recent statement from North Korea, on Capitol Hill in Washington, Thursday, May 24, 2018. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
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Secretary of State Mike Pompeo answers questions from the Senate Foreign Relations Committee just after President Donald Trump canceled the June 12 summit with North Korea's Kim Jong Un, citing the "tremendous anger and open hostility" in a recent statement from North Korea, on Capitol Hill in Washington, Thursday, May 24, 2018. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
Catherine Lucey And Zeke Miller
Associated Press
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