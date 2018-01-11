Trump, in immigration meeting, asks lawmakers why U.S. should allow people to come from ‘s***hole countries’

Published: January 11, 2018 - 5:38 PM | Updated: January 11, 2018 - 6:56 PM
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By Alan Fram and Andrew Taylor
Associated Press
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