You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBJdCYjODIxNztzIHRpbWUgdG8gZW5kIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gd2hldGhlciBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgY2FtcGFpZ24gY29sbHVkZWQgd2l0aCBSdXNzaWFucyB0byBpbnRlcmZlcmUgaW4gdGhlIDIwMTYgZWxlY3Rpb24sIG9uZSBvZiB0aGUgcHJlc2lkZW50JiM4MjE3O3MgcGVyc29uYWwgbGF3eWVycyBzYWlkIFNhdHVyZGF5LjwvcD4KPHA+VGhlIHN0YXRlbWVudCBmcm9tIEpvaG4gRG93ZCBjYW1lIHRoZSBtb3JuaW5nIGFmdGVyIEF0dG9ybmV5IEdlbmVyYWwgSmVmZiBTZXNzaW9ucyBmaXJlZCBBbmRyZXcgTWNDYWJlLCBhIGZvcm1lciB0b3AgRkJJIG9mZmljaWFsIHdobyBpcyBhY2N1c2VkIG9mIG1ha2luZyBtaXNsZWFkaW5nIHN0YXRlbWVudHMgZHVyaW5nIGFuIGludGVybmFsIHJldmlldy4gTWNDYWJlIGhhZCBiZWVuIGEgZnJlcXVlbnQgdGFyZ2V0IG9mIFRydW1wJiM4MjE3O3MgY3JpdGljaXNtcyBhbmQgY2xhaW1lZCB0aGF0IGhpcyBmaXJpbmcgd2FzIGFub3RoZXIgYXR0ZW1wdCB0byB1bmRlcm1pbmUgdGhlIFJ1c3NpYSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLjwvcD4KPHA+RG93ZCBzYWlkIGhlIHdhcyBzcGVha2luZyBmb3IgaGltc2VsZiwgbm90IHRoZSBwcmVzaWRlbnQsIGFuZCBzYWlkIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIHNob3VsZCBiZSBlbmRlZCAmIzgyMjA7b24gdGhlIG1lcml0cyBpbiBsaWdodCBvZiByZWNlbnQgcmV2ZWxhdGlvbnMuJiM4MjIxOyBIZSBkaWQgbm90IHJlc3BvbmQgdG8gYSBxdWVzdGlvbiBhYm91dCBkZXRhaWxzIG9mIHRob3NlIHJldmVsYXRpb25zLjwvcD4KPHA+QWx0aG91Z2ggRG93ZCBzdWdnZXN0ZWQgdGhhdCB0aGUgUnVzc2lhIGNhc2Ugd2FzIGJhc2VkIG9uIG9wcG9zaXRpb24gcmVzZWFyY2ggY29sbGVjdGVkIGJ5IGEgZm9ybWVyIEJyaXRpc2ggaW50ZWxsaWdlbmNlIG9mZmljZXIgcGFpZCBieSBEZW1vY3JhdHMgZHVyaW5nIHRoZSBjYW1wYWlnbiwgRGVtb2NyYXRzIGFuZCBSZXB1YmxpY2FucyBoYXZlIGNvbmNsdWRlZCB0aGF0IHdhc24mIzgyMTc7dCB0aGUgdHJpZ2dlciBmb3IgdGhlIGludmVzdGlnYXRpb24uIEluc3RlYWQsIHRoZXkgc2FpZCwgaXQgd2FzIGEgdGlwIGFib3V0IEdlb3JnZSBQYXBhZG9wb3Vsb3MsIHdobyB3YXMgYSBmb3JlaWduIHBvbGljeSBhZHZpc2VyIHRvIFRydW1wJiM4MjE3O3MgY2FtcGFpZ24gYW5kIGxhdGVyIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IHRvIGx5aW5nIGFib3V0IGhpcyBjb252ZXJzYXRpb25zIHdpdGggUnVzc2lhbnMuPC9wPgo=