Trump names campaign manger for re-election bid

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President Donald Trump speaks during a meeting with the members of the National Governors Association in the State Dining Room of the White House, Monday, Feb. 26, 2018, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
Zeke Miller And Ken Thomas
Associated Press
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