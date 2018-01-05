Trump praises U.S. economy ahead of Camp David meetings

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President Donald Trump walks on the South Lawn as he leaves the White House in Washington, Friday, Jan. 5, 2018, enroute to Camp David, Md., for the congressional Republican leadership retreat. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)
Ken Thomas
Associated Press
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