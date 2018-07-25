Trump recorded discussing paying for Playboy model’s story

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Published: July 25, 2018 - 2:28 PM
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By Chad Day, Michael Balsamo and Jonathan Lemire

Associated Press

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