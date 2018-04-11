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Trump says all calm at White House, vents about Russia probe
Published: April 11, 2018 - 1:19 PM
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By Catherine Lucey, Zeke Miller and Jonathan Lemire
Associated Press
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