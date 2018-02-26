Trump says he’s willing to buck NRA; Congress not so sure

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Published: February 26, 2018 - 8:58 PM | Updated: February 26, 2018 - 10:47 PM
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By Lisa Mascaro and Matthew Daly
Associated Press
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