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Trump says rapper Kanye West has ’good taste’ for liking him
Published: April 26, 2018 - 12:04 PM
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Associated Press
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