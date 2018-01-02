Trump taking credit for zero airline fatalities

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President Donald Trump and first lady Melania Trump board Air Force One at Palm Beach International Airport, Monday, Jan. 1, 2018, in West Palm Beach, Fla. (AP Photo/Evan Vucci)
Associated Press
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