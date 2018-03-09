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U.S.: Trump decision to meet Kim leader validates his approach
Published: March 9, 2018 - 3:03 PM
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Darlene Superville And Foster Klug
Associated Press
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