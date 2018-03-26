Witness in Mueller probe aided UAE agenda in Congress

Published: March 26, 2018 - 5:58 PM
By Desmond Butler, Tom Lobianco and Bradley Klapper
Associated Press
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