Zuckerberg meeting with lawmakers ahead of hearing

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FILE - In this Nov. 9, 2017, file photo, Facebook CEO Mark Zuckerberg meets with a group of entrepreneurs and innovators during a round-table discussion at Cortex Innovation Community technology hub in St. Louis. Congress has lots of questions for Mark Zuckerberg when he testifies before them starting Tuesday, April 10, 2018. (AP Photo/Jeff Roberson, File)
By Mary Clare Jalonick
Associated Press
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