Dennis Kucinich files paperwork to run for Ohio governor

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FILE- In this March 7, 2012, file photo, Dennis Kucinich speaks with reporters just before he boards a plane headed for Washington at the Hopkins International Airport in Cleveland. Former Cleveland mayor and U.S. Rep. Kucinich has filed paperwork indicating plans to join the race to become Ohio's next governor. The Democrat's filing Monday, Jan. 8, 2018, with the Ohio Secretary of State's office designated a treasurer for the Kucinich for Ohio campaign. (Lisa DeJong/The Plain Dealer via AP, File)
By Julie Carr Smyth and Dan Sewell
Associated Press
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