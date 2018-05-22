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Ohio House delays vote on successor to speaker who resigned
Published: May 22, 2018 - 3:22 PM
Julie Carr Smyth
Associated Press
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