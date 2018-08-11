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Race: Building Bridges: Through times of unrest and social upheaval, 1971-72 Akron Zips ignored color barriers to build a lasting bond
Published: August 11, 2018 - 7:28 PM | Updated: August 11, 2018 - 7:31 PM
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By Marla Ridenour

Beacon Journal/Ohio.com

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