By Akron Beacon Journal Staff
You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwgc3RhZmYgcmVwb3J0PC9wPgo8cD5SZWNvcmQgdGVtcGVyYXR1cmVzIHdlcmUgc2V0IGFjcm9zcyBtdWNoIG9mIE9oaW8gU2F0dXJkYXkgYXMgd2FybSBhaXIgYW5kIHN1bnNoaW5lIGJyb3VnaHQgQXByaWwtbGlrZSB3ZWF0aGVyLjwvcD4KPHA+VGhlIEFrcm9uLUNhbnRvbiBBaXJwb3J0IGhpdCBhbiB1bm9mZmljaWFsIHJlY29yZCBvZiA2NyBkZWdyZWVzIGluIG1pZC1hZnRlcm5vb24sIHdlbGwgYWJvdmUgdGhlIHJlY29yZCBvZiA2MCBzZXQgaW4gMTk4MS4gIFRlbXBlcmF0dXJlcyBhcmUgcHJlZGljdGVkIHRvIHN0YXkgYWJvdXQgMjAgZGVncmVlcyBhYm92ZSBub3JtYWwgZm9yIHRoZSBuZXh0IHNpeCBkYXlzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIE5hdGlvbmFsIFdlYXRoZXIgU2VydmljZSBvZmZpY2UgaW4gQ2xldmVsYW5kLjwvcD4KPHA+VGhlIHdhcm0gZm9yZWNhc3Qgc2V0cyB0aGUgc3RhZ2UgZm9yIHdoYXQgaXMgbGlrZWx5IHRvIGJlIG9uZSBvZiB0aGUgd2FybWVzdCBGZWJydWFyaWVzIGluIG1vcmUgdGhhbiAxMzAgeWVhcnMgb2YgcmVjb3JkLWtlZXBpbmcuPC9wPgo8cD5FbHNld2hlcmUgaW4gT2hpbywgb3RoZXIgdW5vZmZpY2lhbCBoaWdocyB3ZXJlIDcwIGluIENsZXZlbGFuZCwgc3VycGFzc2luZyB0aGUgcHJldmlvdXMgaGlnaCBvZiA2MiBzZXQgaW4gMTk4MTsgNjggaW4gVG9sZWRvLCB0b3BwaW5nIGEgaGlnaCBvZiA1OSBpbiAxOTYxOyA2NiBpbiBDb2x1bWJ1cywgYmVhdGluZyBhIHJlY29yZCA2MyBzZXQgaW4gMjAxMTsgYW5kIERheXRvbiwgNjUsIGVkZ2luZyBhYm92ZSBpdHMgcHJldmlvdXMgcmVjb3JkIG9mIDY0IHNldCBpbiAxOTQ4LiA8L3A+CjxwPkNpbmNpbm5hdGkgYXBwZWFycyB0byBoYXZlIG1pc3NlZCBpdHMgcmVjb3JkIG9mIDY4IGJ5IGFib3V0IGZpdmUgZGVncmVlcy48L3A+Cg==