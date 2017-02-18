Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Record temperatures set across Ohio
Published: February 18, 2017 - 4:24 AM
By Akron Beacon Journal Staff
View Comments
MOST READ
LAST 7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Official: Largest Powerball jackpot won by single ticket Updated August 24th, 2017 6:51 AM
Things You Need to Know: Players hold breath during $700 million Powerball jackpot drawing August 23rd, 2017 11:05 PM
National news briefs: Harvey crawling toward Texas, could become hurricane August 23rd, 2017 10:09 PM
World news briefs: Dutch police detain driver of Spanish van near canceled concert August 23rd, 2017 10:02 PM

THE LATEST

Indians 13, Red Sox 6: Indians rough up Cy Young favorite Chris Sale, roll Red Sox August 24th, 2017 10:52 PM
High school football / Cleveland St. Ignatius 17, Archbishop Hoban 3: Wildcats handle Knights in season opener August 24th, 2017 10:38 PM
John Dorfman: Here are stocks that demonstrate value and momentum August 24th, 2017 9:47 PM
Photos: Hoban drops opener to St. Ignatius 17-3 August 24th, 2017 9:29 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal