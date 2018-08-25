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GOP Sen. John McCain, war hero and presidential candidate, dies
Published: August 25, 2018 - 8:44 PM | Updated: August 25, 2018 - 9:10 PM
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By Nancy Benac

Associated Press

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