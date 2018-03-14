Students at Firestone CLC plan to make difference beyond national walkout

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Published: March 14, 2018 - 9:45 AM | Updated: March 14, 2018 - 10:58 AM
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By Theresa Cottom
Beacon Journal /Ohio.com
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