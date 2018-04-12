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Study says limit alcohol to 1 drink a day
Published: April 12, 2018 - 7:27 PM
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By Mike Stobbe
Associated Press
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