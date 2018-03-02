Summit County overdoses strike residents 26 and older in past week

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5Ob25lIG9mIHRoZSAyOSBTdW1taXQgQ291bnR5IHJlc2lkZW50cyB3aG8gc291Z2h0IGhvc3BpdGFsIGhlbHAgYWZ0ZXIgb3ZlcmRvc2luZyBkdXJpbmcgdGhlIHBhc3Qgc2V2ZW4gZGF5cyB3YXMgeW91bmdlciB0aGFuIDI1LCBTdW1taXQgQ291bnR5IFB1YmxpYyBIZWFsdGgmIzgyMTc7cyB3ZWVrbHkgcmVwb3J0IHJldmVhbGVkLjwvcD4KPHA+VGhhdCYjODIxNztzIHVudXN1YWwsIGJ1dCBkb2VzbiYjODIxNzt0IG5lY2Vzc2FyaWx5IHNob3cgYSB0cmVuZC48L3A+CjxwPk1vc3Qgb3ZlcmRvc2VzIGhlcmUgaGFwcGVuIGFtb25nIG9sZGVyIHJlc2lkZW50cywgcGVvcGxlIGFnZXMgMjUgdG8gNDksIGEgcmV2aWV3IG9mIHB1YmxpYyBoZWFsdGggdHJhY2tpbmcgbnVtYmVycyBzaG93LjwvcD4KPHA+VGhlIGNvdW50eSBoYXMgbm8gd2F5IHRvIG1lYXN1cmUgaG93IG1hbnkgb3RoZXJzIG92ZXJkb3NlIGF0IGhvbWUgYW5kIGFyZSByZXZpdmVkIHdpdGggbmFsb3hvbmUgd2l0aG91dCBldmVyIHNlZWtpbmcgZW1lcmdlbmN5IHJvb20gaGVscC4gPC9wPgo8cD5JdHMgbnVtYmVycyBhbHNvIGRvIG5vdCBpbmNsdWRlIHRob3NlIHdobyBzZWVrIGhlbHAgYXQgb25lIG9mIHRoZSBtYWpvciBob3NwaXRhbHMgaW4gU3VtbWl0IENvdW50eSBiZWNhdXNlIGl0IGRvZXMgbm90IHBhcnRpY2lwYXRlIGluIHRoZSB0cmFja2luZy48L3A+CjxwPkJldHdlZW4gRmViLiAyMy1NYXJjaCAxLCB0aGUgYXZlcmFnZSBhZ2Ugb2Ygc29tZW9uZSB3aG8gZGlkIHNlZWsgRVIgaGVscCBmb3IgYW4gb3ZlcmRvc2Ugd2FzIDQzLjQuIFNsaWdodGx5IG1vcmUgdGhhbiA2MiBwZXJjZW50IG9mIHRob3NlIHdlcmUgbWVuLCB0aGUgcmVwb3J0IHNob3dlZC48L3A+CjxwPlRoZSBDZW50ZXJzIGZvciBEaXNlYXNlIENvbnRyb2wgcmVsZWFzZWQgYSBuZXcgcmVwb3J0IHRoaXMgd2VlayByZXZlYWxpbmcgb3ZlcmRvc2UgZGVhdGhzIGRlY2xpbmVkIGluIDE0IHN0YXRlcyBkdXJpbmcgYSAxMi1tb250aCBmaXNjYWwgcGVyaW9kIHRoYXQgZW5kZWQgSnVseSAyMDE3LjwvcD4KPHA+VGhhdCBkaWRuJiM4MjE3O3QgaW5jbHVkZSBPaGlvLCB3aGVyZSBvdmVyZG9zZSBkZWF0aHMganVtcGVkIHRvIDUsMjMyIGNvbXBhcmVkIHdpdGggMyw3NjMgdGhlIHByZXZpb3VzIGZpc2NhbCB5ZWFyLjwvcD4KPHA+VGhlIG51bWJlcnMgY29tZSBhcyB0aGUgV2FzaGluZ3RvbiBQb3N0IHRoaXMgd2VlayByZXBvcnRlZCBzZXZlcmFsIG5ldyBtb3ZlcyBhdCB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UsIG9uIENhcGl0b2wgSGlsbCBhbmQgZWxzZXdoZXJlIHRoYXQgaXQgc2FpZCBjb3VsZCBiZSB0aGUgc3RhcnQgb2Ygc3RlcHBlZC11cCBmZWRlcmFsIGVmZm9ydHMgdG8gdGFtZSB0aGUgZHJ1ZyBjcmlzaXMgZ3JpcHBpbmcgdGhlIG5hdGlvbi48L3A+CjxwPkFtb25nIG90aGVyIHRoaW5ncywgdGhlIG5ld3NwYXBlciByZXBvcnRlZCBBdHRvcm5leSBHZW5lcmFsIEplZmYgU2Vzc2lvbnMgZm9ybWVkIGEgbmV3IHRhc2sgZm9yY2UgYWltZWQgYXQgZHJ1ZyBtYW51ZmFjdHVyZXJzIGFuZCBkaXN0cmlidXRvcnMgZm9yIHRoZWlyIHJvbGVzIGluIHRoZSBvcGlvaWQgZXBpZGVtaWMsIHJhaXNpbmcgdGhlIHBvc3NpYmlsaXR5IG9mIGZpbGluZyBjcmltaW5hbCBjaGFyZ2VzIGFnYWluc3QgdGhlbS48L3A+CjxwPkNvbmdyZXNzIGJlZ2FuIGhlYXJpbmdzIG9uIHNldmVyYWwgYW50aS1kcnVnIGJpbGwgYW5kIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBoZWxkIGEgZHJ1ZyBzdW1taXQgd2hlcmUgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBtYWRlIGEgc3VycHJpc2Ugc3RvcC48L3A+CjxwPlRydW1wIGRpZCBub3QgdGFsayBhYm91dCBwdWJsaWMgaGVhbHRoIG9yIGZ1bmRpbmcgZm9yIHRyZWF0bWVudCwgYnV0IHN1Z2dlc3RlZCBkcnVnIGRlYWxlciBtaWdodCBkZXNlcnZlIHRoZSBkZWF0aCBwZW5hbHR5LiA8L3A+CjxwPiYjODIyMDtZb3Uga25vdywgaWYgeW91IHNob290IG9uZSBwZXJzb24sIHRoZXkgZ2l2ZSB5b3UgbGlmZSwgdGhleSBnaXZlIHlvdSB0aGUgZGVhdGggcGVuYWx0eS4gVGhlc2UgcGVvcGxlIGNhbiBraWxsIDIsMDAwLCAzLDAwMCBwZW9wbGUgYW5kIG5vdGhpbmcgaGFwcGVucyB0byB0aGVtLCYjODIyMTsgVHJ1bXAgc2FpZC4gPC9wPgo8cD5IaXMgcHVibGljIHJlbWFya3MgZm9sbG93ZWQgbmV3cyByZXBvcnRzIGZyb20gZWFybGllciBpbiB0aGUgd2VlayB0aGF0IHNhaWQgVHJ1bXAgaGFzIHByaXZhdGVseSBwcmFpc2VkIGNvdW50cmllcyBsaWtlIFNpbmdhcG9yZSB0aGF0IG1hbmRhdGUgdGhlIGRlYXRoIHBlbmFsdHkgZm9yIGRydWcgdHJhZmZpY2tlcnMuPC9wPgo8cD5JdCBpcyBub3QgY2xlYXIgd2hldGhlciBUcnVtcCYjODIxNztzIHRhbGsgVGh1cnNkYXkgb2Ygc3VjaCBoYXJzaCBwZW5hbHRpZXMgd291bGQgYmVjb21lIGEgcG9saWN5IGluaXRpYXRpdmUgbW92aW5nIGZvcndhcmQuPC9wPgo8cD5UaGUgc2FtZSBkYXksIHRoZSBVLlMuIEF0dG9ybmV5JiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIGluIENsZXZlbGFuZCBhbm5vdW5jZWQgYSAxNy1jb3VudCBmZWRlcmFsIGluZGljdG1lbnQgb2YgdGhlIEFrcm9uIGNvdXBsZSBmZWF0dXJlZCBpbiBwcmV2aW91cyBCZWFjb24gSm91cm5hbC9PaGlvLmNvbSByZXBvcnRzLjwvcD4KPHA+RG9udGUgYW5kIEF1ZHJleSBHaWJzb24sIGFsb25nIHdpdGggc2V2ZW4gb3RoZXJzLCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2xvY2FsLzktcGVvcGxlLWluZGljdGVkLWluLWZlZGVyYWwtY291cnQtZm9yLWJyaW5naW5nLWxhcmdlLWFtb3VudHMtb2YtZmVudGFueWwtY2FyZmVudGFuaWwtaW50by11LXMtYW5kLXNlbGxpbmctZHJ1Z3MtaW4tYWtyb24tbG9yYWluIj5hcmUgYWNjdXNlZCBvZiBpbXBvcnRpbmcgdGhlIHN5bnRoZXRpYyBvcGlhdGVzIGZlbnRhbnlsIGFuZCBjYXJmZW50YW5pbCBmcm9tIENoaW5hIHRvIEFrcm9uPC9hPiwgd2hlcmUgdGhleSBzcHJlYWQgaXQgYXMgc3RyZWV0IGRydWdzIGFjcm9zcyBOb3J0aGVhc3QgT2hpby48L3A+CjxwPkFtYW5kYSBHYXJyZXR0IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcyNSBvciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YWdhcnJldHRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIj5hZ2FycmV0dEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPgo=