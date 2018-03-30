15 killed, 1,400 injured by Israeli troops in Gaza march

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Published: March 30, 2018 - 8:47 PM | Updated: March 30, 2018 - 9:16 PM
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By Shabtai Gold, Stefanie Jaerkel and Saud Abu Ramadan
Deutsche Press Agency
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