Hopefuls audition to perform national anthem for RubberDucks at Canal Park

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Published: March 17, 2018 - 6:35 PM | Updated: March 17, 2018 - 6:38 PM
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By Amanda Garrett
Beacon Journal/Ohio.com
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