Ohio.com / Writers / Doug Livingston / Move over tribute bands, local bands want a shot at playing Lock 3 this summer
Published: February 10, 2017 - 12:00 PM
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By Doug Livingston
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