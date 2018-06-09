Tough talk: U.S. envoys on how to negotiate with North Korea

By Matthew Pennington, Catherine Lucey
and Zeke Miller
You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5QcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIHNhaWQgU2F0dXJkYXkgaGUgd2FzIGVtYmFya2luZyBvbiBhICYjODIyMDttaXNzaW9uIG9mIHBlYWNlLCYjODIyMTsgYXMgaGUgZGVwYXJ0ZWQgdGhlIEdyb3VwIG9mIFNldmVuIG1lZXRpbmcgaW4gQ2FuYWRhIHRvIGZseSB0byBTaW5nYXBvcmUgZm9yIGhpcyBzdW1taXQgdGhpcyB3ZWVrIHdpdGggTm9ydGggS29yZWEmIzgyMTc7cyBLaW0gSm9uZyBVbi4gPC9wPgo8cD5UcnVtcCBhY2tub3dsZWRnZWQgdGhhdCB0aGUgZGlyZWN0aW9uIG9mIHRoZSBoaWdoLXN0YWtlcyBtZWV0aW5nICBpcyB1bnByZWRpY3RhYmxlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgdW5rbm93biB0ZXJyaXRvcnkgaW4gdGhlIHRydWVzdCBzZW5zZSwgYnV0IEkgcmVhbGx5IGZlZWwgY29uZmlkZW50LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgZmVlbCB0aGF0IEtpbSBKb25nIFVuIHdhbnRzIHRvIGRvIHNvbWV0aGluZyBncmVhdCBmb3IgaGlzIHBlb3BsZSBhbmQgaGUgaGFzIHRoYXQgb3Bwb3J0dW5pdHksIGFuZCBoZSB3b24mIzgyMTc7dCBoYXZlIHRoYXQgb3Bwb3J0dW5pdHkgYWdhaW4uJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIHN1bW1pdCB3aWxsIGJlIHRoZSBmaXJzdCBiZXR3ZWVuIGEgc2l0dGluZyBVLlMuIHByZXNpZGVudCBhbmQgYSBOb3J0aCBLb3JlYW4gbGVhZGVyLiBVbmxpa2UgdHJhZGl0aW9uYWwgc3VtbWl0cyBiZXR3ZWVuIGhlYWRzIG9mIHN0YXRlLCB3aGVyZSBtb3N0IG9mIHRoZSB3b3JrIGlzIGNvbXBsZXRlZCBpbiBhZHZhbmNlIG9mIGEgcGhvdG8tb3AsIFUuUy4gb2ZmaWNpYWxzIHNheSB0aGUgb25seSB0aGluZyBjZXJ0YWluIGFoZWFkIG9mIHRoZXNlIHRhbGtzIHdpbGwgYmUgdGhlaXIgdW5wcmVkaWN0YWJpbGl0eS48L3A+CjxwPlRoZSBtZWV0aW5nIGl0c2VsZiBtYXkgYmUgdW5wcmVjZWRlbnRlZCwgYnV0IGR1cmluZyBhIHF1YXJ0ZXItY2VudHVyeSBvZiBvbi1vZmYgbnVjbGVhciB0YWxrcyB3aXRoIE5vcnRoIEtvcmVhLCBVLlMuIG9mZmljaWFscyBoYXZlIGxlYXJuZWQgYSB0aGluZyBvciB0d28gYWJvdXQgZGVhbGluZyB3aXRoIGFuIGluc2NydXRhYmxlIGFkdmVyc2FyeSBhbmQgaGF2ZSB0cmllZCBtYW55IHRhY3RpY3MgdG8gZ2V0IHRoZWlyIHdheTogcXVpZXQgcGVyc3Vhc2lvbiwgYmxhY2sgaHVtb3IgYW5kIGV2ZW4gd2Fsa2luZyBvdXQgb2YgdGhlIHJvb20uPC9wPgo8cD5BY3Jvc3MgdGhlIHRhYmxlLCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGZhY2VkIGRvZ2dlZCBOb3J0aCBLb3JlYSBuZWdvdGlhdG9ycyB3aG8gbGF1bmNoIGludG8gYW50aS1BbWVyaWNhbiB0aXJhZGVzLCByZWZsZWN0aW5nIGEgZG9jdHJpbmFpcmUgbWluZHNldCBhbmQgdGhlIHZhc3QgaWRlb2xvZ2ljYWwgZ3VsZiBiZXR3ZWVuIHR3byBuYXRpb25zIHN0aWxsIHRlY2huaWNhbGx5IGF0IHdhci4gQnV0IHRoZXkmIzgyMTc7dmUgYWxzbyBlbmNvdW50ZXJlZCBvZmZpY2lhbHMgd2hvIGFyZSBwb2xpdGUsIGtub3cgdGhlaXIgYnJpZWYgaW5zaWRlLW91dCwgYW5kIG9jY2FzaW9uYWxseSBmbGFzaCB3aXQuPC9wPgo8cD5Gb3VyIGZvcm1lciBVLlMuIG9mZmljaWFscyByZWZsZWN0IGhlcmUgb24gdGhlaXIgb3duLCBvZnRlbi1kaWZmaWN1bHQgZXhwZXJpZW5jZSBvZiBuZWdvdGlhdGluZyB3aXRoIE5vcnRoIEtvcmVhLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTY7R29uZSBXaXRoIHRoZSBXaW5kJiM4MjE3OzwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+U3RhcnRpbmcgaW4gbWlkLTE5OTMsIFJvYmVydCBHYWxsdWNjaSBsZWQgdGhlIFUuUy4gaW4gZGlyZWN0IHRhbGtzIHdpdGggTm9ydGggS29yZWEsIHNlZWtpbmcgdG8gcmVpbiBpbiBpdHMgdGhlbi1uYXNjZW50IG51Y2xlYXIgcHJvZ3JhbS4gVGhlIGZpcnN0IG1lZXRpbmcgdG9vayBwbGFjZSBpbiBOZXcgWW9yaywgb24gdGhlIHRvcCBmbG9vciBvZiB0aGUgVS5TLiBNaXNzaW9uIHRvIHRoZSBVbml0ZWQgTmF0aW9ucy48L3A+CjxwPkdhbGx1Y2NpLCB0aGVuIGFuIGFzc2lzdGFudCBzZWNyZXRhcnkgb2Ygc3RhdGUsIHJlY2FsbGVkIHRoYXQgdGhlIEFtZXJpY2FucyB3ZXJlIHRha2VuIGFiYWNrIGJ5IHRoZSBzaWdodCBvZiBhIGRvemVuIG9yIHNvIE5vcnRoIEtvcmVhbiBkaXBsb21hdHMsIGVhY2ggb25lIHdpdGggYSBsYXBlbCBwaW4gd2l0aCBhIHBpY3R1cmUgb2YgdGhlaXIgc3VwcmVtZSBsZWFkZXIuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7WW91IGNhbiBpbWFnaW5lIHVzIGdvaW5nIGludG8gYSBtZWV0aW5nIHdpdGggbGFwZWwgcGlucyB3aXRoIEJpbGwgQ2xpbnRvbiYjODIxNztzIHBpY3R1cmU/IEl0JiM4MjE3O3MganVzdCBpbXBsYXVzaWJsZS4gQnV0IHRoYXQgYWN0dWFsbHkgZ29lcyB0byBzb21ldGhpbmcgdGhhdCYjODIxNztzIHF1aXRlIGltcG9ydGFudCBmb3IgcGVvcGxlIHRvIHVuZGVyc3RhbmQsJiM4MjIxOyBzYWlkIEdhbGx1Y2NpLCBkZXNjcmliaW5nIE5vcnRoIEtvcmVhIGFzIGEgY3VsdCBvZiBsZWFkZXJzaGlwIGFzIG11Y2ggYXMgaXQgaXMgYW4gYXV0aG9yaXRhcmlhbiBnb3Zlcm5tZW50LiAmIzgyMjA7QW5kIG9uZSBmb3JnZXRzIHRoYXQgYXQgb25lJiM4MjE3O3MgcGVyaWwuIEkgdGhpbmsgeW91IGNhbiBsb3NlIGEgbG90IG9mIGdyb3VuZCBpbiBkaXNjdXNzaW9uIGlmIHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCB1bmRlcnN0YW5kIGhvdyBzZW5zaXRpdmUgdGhleSBhcmUgYWJvdXQgdGhlaXIgbGVhZGVyc2hpcC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UbyB0aGUgQW1lcmljYW5zJiM4MjE3OyBzdXJwcmlzZSwgTm9ydGggS29yZWEmIzgyMTc7cyBkZXB1dHkgZm9yZWlnbiBtaW5pc3RlciwgS2FuZyBTb2sgSnUsIGR1cmluZyB0aGUgdGFsa3MgcXVvdGVkIGZyb20gdGhlIGVwaWMgQW1lcmljYW4gY2l2aWwgd2FyIG5vdmVsLCA8ZW0+R29uZSBXaXRoIHRoZSBXaW5kLjwvZW0+IFRoZSBsaW5lIGhhZCAmIzgyMjA7c29tZXRoaW5nIHRvIGRvIHdpdGggd2Fnb25zIHJvbGxpbmcgYW5kIGRvZ3MgYmFya2luZy4mIzgyMjE7IEFmdGVyIHRoZSBtZWV0aW5nLCBoZSBnYXZlIEthbmcgYSBjb3B5IG9mIHRoZSBib29rIGFzIGEgZ2lmdC4gR2FsbHVjY2kgZ290IGEgYm94IG9mIEtvcmVhbiBnaW5zZW5nIHRlYSBpbiByZXR1cm4uPC9wPgo8cD5HYWxsdWNjaSBzYWlkIHRoZSBOb3J0aCBLb3JlYW4gd291bGQgdXNlIGV4dHJlbWUgYW5kIGluc3VsdGluZyBsYW5ndWFnZSBhYm91dCB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgYW5kIGhlJiM4MjE3O2QgcHVzaCBiYWNrLCBidXQgdWx0aW1hdGVseSBoZSB3YXNuJiM4MjE3O3QgaW50ZXJlc3RlZCBpbiBwb2xlbWljcy4gPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBuYXR1cmFsIHRoYXQgeW91IGhhdmUgdGhpcyBob3N0aWxpdHkuIEhhdmluZyBzYWlkIHRoYXQsIHlvdSBzdGlsbCB3YW50IHRvIGJ1aWxkIHdoYXQgcmFwcG9ydCB5b3UgY2FuIGluIHRoZSBkaXNjdXNzaW9uIHNvIHRoYXQgeW91IGNhbiByZWFjaCB5b3VyIG9iamVjdGl2ZXMuJiM4MjIxOyA8L3A+CjxwPkFmdGVyIG5lYXJseSAxJiMxODk7IHllYXJzLCB0aGV5ICBmaW5hbGl6ZWQgYSBmcmFtZXdvcmsgdGhhdCBoYWx0ZWQgTm9ydGggS29yZWEmIzgyMTc7cyBwcm9kdWN0aW9uIG9mIHBsdXRvbml1bSBmb3IgYm9tYnMgaW4gZXhjaGFuZ2UgZm9yIGVuZXJneSBhc3Npc3RhbmNlLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5EaW5pbmcgd2l0aCBLaW0gSm9uZyBJbDwvcD4KPHA+PC9zdHJvbmc+VGhlIGNsb3Nlc3QgdGhlIFUuUy4gaGFzIGNvbWUgaW4gdGhlIHBhc3QgdG8gaG9sZGluZyBhIGxlYWRlcnNoaXAgc3VtbWl0IHdpdGggTm9ydGggS29yZWEgd2FzIGluIHRoZSBkeWluZyBtb250aHMgb2YgdGhlIENsaW50b24gYWRtaW5pc3RyYXRpb24gd2hlbiB0aGUgTm9ydGggZXhwcmVzc2VkIHdpbGxpbmduZXNzIHRvIHJlYWNoIGEgZGVhbCByZXN0cmljdGluZyBpdHMgYmFsbGlzdGljIG1pc3NpbGUgcHJvZ3JhbS4gPC9wPgo8cD5XZW5keSBTaGVybWFuIHdhcyBhIGNsb3NlIGFpZGUgdG8gU2VjcmV0YXJ5IG9mIFN0YXRlIE1hZGVsZWluZSBBbGJyaWdodCB3aGVuIHNoZSB2aXNpdGVkIFB5b25neWFuZyBpbiBPY3RvYmVyIDIwMDAsIGV4cGxvcmluZyB0aGF0IHBvc3NpYmlsaXR5LjwvcD4KPHA+QXMgYSBnaWZ0IGZvciB0aGVuLWF1dG9jcmF0IEtpbSBKb25nIElsICYjODIxMjsgdGhlIGN1cnJlbnQgbGVhZGVyJiM4MjE3O3MgZmF0aGVyICYjODIxMjsgQWxicmlnaHQgaGFkIGJyb3VnaHQgYSBiYXNrZXRiYWxsIHNpZ25lZCBieSBNaWNoYWVsIEpvcmRhbiBhZnRlciBsZWFybmluZyB0aGF0IHRoZSBkaW1pbnV0aXZlIEtpbSB3YXMgYSBmYW4gb2YgdGhlIE5CQS48L3A+CjxwPkR1cmluZyBuZWdvdGlhdGlvbnMsIHRoZSBBbWVyaWNhbnMgd2VyZSBpbXByZXNzZWQgYnkgS2ltJiM4MjE3O3MgbWFzdGVyeSBvZiBtaXNzaWxlIHRlY2huaWNhbGl0aWVzLiBBdCBkaW5uZXIsIGFuIGFpZGUgdG8gS2ltIHdhcyBsZWFkaW5nIGNvbnN0YW50IHRvYXN0cyB3aXRoIHNvanUsIHRoZSBmaWVyeSBLb3JlYW4gbGlxdW9yLCBsZWF2aW5nIHNvbWUgb2YgdGhlIFUuUy4gZGVsZWdhdGlvbiB3b3JzZSBmb3Igd2Vhci48L3A+CjxwPlNoZXJtYW4gc2FpZCB0aGUgTm9ydGggS29yZWEgbGVhZGVyIHdhcyBzdHJhbmdlbHkgcHJvdGVjdGl2ZSBvZiBBbGJyaWdodCBhbmQgaGVyc2VsZiwgd2hvIHdlcmUgc2VhdGVkIG9uIGVpdGhlciBzaWRlIG9mIEtpbSwgc2V2ZXJhbCB0aW1lcyB3YXZpbmcgdGhlIGFpZGUgYXdheS4gPC9wPgo8cD5UaGUgYXRtb3NwaGVyZSBhcm91bmQgdGhlIE5vcnRoIGxlYWRlciB3YXMgY29uc3RyYWluZWQuICYjODIyMDtObyBvbmUgaXMgZ29pbmcgdG8gZGlzYWdyZWUgd2l0aCBoaW0uIE5vIG9uZSBpcyBnb2luZyB0byBjb3JyZWN0IGhpbS4gV2hhdCBoZSBzYXlzLCBnb2VzLCYjODIyMTsgU2hlcm1hbiBzYWlkLjwvcD4KPHA+QWR2aWNlIGZvciBUcnVtcDogJiM4MjIwO1RoZXJlIGlzIG5vIHRydXN0IGJldHdlZW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgYW5kIE5vcnRoIEtvcmVhLCBhbnkgbW9yZSB0aGFuIHRoZXJlIGlzIGJldHdlZW4gdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgYW5kIElyYW4uIFRoZXJlIG1heSBiZSBzb21lIHJlc3BlY3Qgb3IgcmVnYXJkIGZvciB0aGUgc3ViamVjdCBhdCBoYW5kLCBidXQgbm8gb25lIHNob3VsZCBzdG9wIHRoaW5raW5nIGZvciBhIG1vbWVudCBhYm91dCB0aGUgaG9ycmlmaWMgY29uZGl0aW9ucyBpbiBOb3J0aCBLb3JlYS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD48c3Ryb25nPkEgaGlnaGVyIGNhbGxpbmc8L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkFmdGVyIENsaW50b24gbGVmdCBvZmZpY2UsIGhvcGVzIGZvciBhIFUuUy4tTm9ydGggS29yZWEgc3VtbWl0IGV4cGlyZWQgYXMgdGhlIEdlb3JnZSBXLiBCdXNoIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHRvb2sgYSB0b3VnaGVyIGxpbmUgdG93YXJkIFB5b25neWFuZy4gVGhlIGZyYW1ld29yayBjb2xsYXBzZWQgaW4gMjAwMiBhbWlkIFUuUy4gc3VzcGljaW9ucyB0aGF0IE5vcnRoIEtvcmVhIGhhZCBhIGNsYW5kZXN0aW5lIHVyYW5pdW0gZW5yaWNobWVudCBwcm9ncmFtLiBJbiAyMDA2LCBOb3J0aCBLb3JlYSBjb25kdWN0ZWQgdGhlIGZpcnN0IG9mIGl0cyBzaXggbnVjbGVhciB0ZXN0IGV4cGxvc2lvbnMuIFRoZSBCdXNoIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIHVzZWQgc3RpY2tzLCBhbmQgZXZlbnR1YWxseSBjYXJyb3RzLCB0byBwcmVzcyBmb3IgcHJvZ3Jlc3Mgb24gZGVudWNsZWFyaXphdGlvbi48L3A+CjxwPlRvcCBkaXBsb21hdCBmb3IgRWFzdCBBc2lhLCBDaHJpc3RvcGhlciBIaWxsLCBsZWQgdGhlIFUuUy4gaW4gc2l4LW5hdGlvbiB0YWxrcyB3aXRoIHRoZSBOb3J0aCBob3N0ZWQgYnkgQ2hpbmEuIDwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1lvdSBuZWVkIHRvIGJlIHZlcnkgc3BlY2lmaWMgYWJvdXQgd2hhdCB5b3UmIzgyMTc7cmUgdHJ5aW5nIHRvIGdldCBhY2NvbXBsaXNoZWQuIEFuZCBpZiB0aGV5IFtOb3J0aCBLb3JlYW5zXSBjb21lIGJhY2sgYW5kIHRyeSB0byB0YWtlIHNvbWV0aGluZyBhd2F5IHRoYXQgdGhleSYjODIxNzt2ZSBhbHJlYWR5IGFncmVlZCB0bywgbXkgYXBwcm9hY2ggd2FzIHRvIGp1c3QgbGVhdmUgdGhlIHRhYmxlLCYjODIyMTsgSGlsbCBzYWlkLiA8L3A+CjxwPlRoZSB0YWxrcyBsZWQgdG8gdGhlIHRlbXBvcmFyeSBkaXNhYmxpbmcgb2YgdGhlIE5vcnRoJiM4MjE3O3MgcGx1dG9uaXVtIHJlYWN0b3IgYnV0IHVsdGltYXRlbHkgY29sbGFwc2VkIGluIGEgZGlzcHV0ZSBvdmVyIHZlcmlmaWNhdGlvbi4gPC9wPgo8cD5IaWxsIHNhaWQgdGhlcmUgd2FzIGxpdHRsZSBwZXJzb25hbCBiYW50ZXIgZHVyaW5nIHRoZSBwcm90cmFjdGVkIG5lZ290aWF0aW9ucywgYnV0IGhlIHJlY291bnRlZCBvY2Nhc2lvbmFsIGZsYXNoZXMgb2YgaHVtb3IuIE9uY2Ugd2hlbiBIaWxsIGhhZCB0byB0YWtlIGEgcGhvbmUgY2FsbCBmcm9tIHRoZW4tU2VjcmV0YXJ5IG9mIFN0YXRlIENvbmRvbGVlenphIFJpY2UsIGhlIGV4cGxhaW5lZCB0byBoaXMgTm9ydGggS29yZWFuIGNvdW50ZXJwYXJ0IHRoYXQgaGUgaGFkIHRvIHRha2UgYSBicmVhayBmcm9tIHRoZSBuZWdvdGlhdGlvbnMgYW5kIGFuc3dlciAmIzgyMjA7dG8gYSBoaWdoZXIgY2FsbGluZy4mIzgyMjE7IFRoZSBOb3J0aCBLb3JlYW4gcmVwbGllZCwgJiM4MjIwO1dlbGwsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBhIGdvb2Qgb3Bwb3J0dW5pdHkgZm9yIG1lIHRvIGRvIHRoZSBzYW1lLCYjODIyMTsgd2hlcmV1cG9uIGhlIHdlbnQgdG8gdGhlIGJhdGhyb29tLjwvcD4KPHA+PHN0cm9uZz5ObyBxdWlkIHBybyBxdW88L3A+CjxwPjwvc3Ryb25nPkZvcm1lciBOZXcgTWV4aWNvIEdvdi4gQmlsbCBSaWNoYXJkc29uLCB3aG8gd2FzIFUuUy4gYW1iYXNzYWRvciB0byB0aGUgVW5pdGVkIE5hdGlvbnMgdW5kZXIgQ2xpbnRvbiwgaGFzIGJlZW4gYSBmcmVxdWVudCBpbnRlcmxvY3V0b3Igd2l0aCBOb3J0aCBLb3JlYSBzaW5jZSB0aGUgMTk5MHMsIHZpc2l0aW5nIGVpZ2h0IHRpbWVzLCBvZnRlbiB0byBzZWVrIHRoZSByZWxlYXNlIG9mIEFtZXJpY2FuIGRldGFpbmVlcyBhbmQgYWN0aW5nIGluIGFuIGluZGVwZW5kZW50IGNhcGFjaXR5LiBIZSBiZWxpZXZlcyB0aGUgTm9ydGggbWF5IGFncmVlIHRvIGN1cmJzIG9uIGl0cyBudWNsZWFyIHByb2dyYW0gYnV0IHdvbiYjODIxNzt0IGFiYW5kb24gaXQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7Tm9ydGggS29yZWFucyBhcmUgdmVyeSB0b3VnaCB0byBkZWFsIHdpdGgsJiM4MjIxOyBzYWlkIFJpY2hhcmRzb24uICYjODIyMDtUaGV5IGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIGxpa2Ugd2UgZG8uIFdlIHRoaW5rIGluIHRlcm1zIG9mIGEgY29tcHJvbWlzZSwgcXVpZCBwcm8gcXVvLiBZb3UgZG8gdGhpcywgd2UgZG8gdGhhdC4gVGhlaXIgaWRlYSBvZiBuZWdvdGlhdGluZyBpcyB0aGV5JiM4MjE3O2xsIGdpdmUgeW91IG1vcmUgdGltZSBmb3IgeW91IHRvIGdldCB0byB0aGVpciBwb3NpdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5IZSBzYWlkIHRoZSBiZXN0IHdheSB0byBnZXQgcmVzdWx0cyBpcyB0byBsZXQgdGhlbSB2ZW50IGF0IGZvcm1hbCB0YWxrcywgYW5kIHRoZW4gdHJ5IHRvIG5lZ290aWF0ZSBhdCBhIG1lYWwgb3IgaW4gYSB3YWxrIG91dHNpZGUgdGhlIG1lZXRpbmcsIGJ1dCBoZSB3b3JyaWVkIHRoYXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBoaXAtc2hvb3Rpbmcgc3R5bGUgY291bGQgamFyIHdpdGggTm9ydGggS29yZWFucy48L3A+Cg==